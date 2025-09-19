Quando si parla di usufrutto e nuda proprietà, uno dei dubbi più frequenti riguarda la possibilità di affittare l’immobile. Infatti, in caso di costituzione di usufrutto, sorge spontanea la domanda: chi può concedere l’immobile in locazione, l’usufruttuario oppure il nudo proprietario? La risposta non è banale, perché occorre distinguere i diritti che spettano all’uno e all’altro e verificare come la legge disciplina l’uso e lo sfruttamento economico del bene. Innanzitutto, qualche precisazione: che cos’è l’usufrutto e qual è la differenza rispetto alla nuda proprietà, quali sono i diritti e i doveri delle parti e chi ha il potere di stipulare un contratto di locazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Usufrutto, chi può affittare l’immobile: l’usufruttuario o il nudo proprietario?