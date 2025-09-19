Uscita dell’ultima stagione di my hero academia

La popolarità di My Hero Academia si è consolidata nel corso di quasi un decennio, affermandosi come uno dei principali anime del genere sh?nen. La serie ha saputo combinare tematiche superheroiche con una profondità emotiva tipica dei manga più apprezzati, creando personaggi memorabili come Deku, Bakugo e Shigaraki. Con l’avvicinarsi della sua conclusione, l’attenzione degli appassionati si concentra sulla prossima stagione finale, che promette di chiudere in modo epico questa lunga avventura. my hero academia stagione 8: data di uscita e numero di episodi. La stagione conclusiva di My Hero Academia è prevista per il 4 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

