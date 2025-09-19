Usa talk show Jimmy Kimmel sospeso da Abc dopo parole del conduttore su morte Kirk | Gang Maga sta strumentalizzando l' attentato - VIDEO

Il "Jimmy Kimmel Live!", uno dei più conosciuti late night show statunitensi, attivo dal 2003, è stato sospeso definitivamente dall'Abc, l'emittente di proprietà della Walt Disney Company Il Jimmy Kimmel Live!, il più popolare talk show degli Stati Uniti condotto e ideato da Jimmy Kimmel è st.

La decisione di sospendere a tempo indeterminato il talk show (sulla Abc) del comico Jimmy Kimmel in onda dal 2003 riassume tutti i problemi, o quasi, che attualmente affliggono l’America. La lista è lunga. È vero che i talk show tradizionali dei tre network – Vai su Facebook

Il talk show "Jimmy #Kimmel Live!", uno dei più popolari negli Stati Uniti, è stato sospeso a tempo indeterminato nella serata di mercoledì 17 settembre, a causa di una frase del conduttore su Charlie #Kirk, l’attivista di estrema destra ucciso la scorsa settimana - X Vai su X

Trump alla guerra dei talk show. Dopo il caso Kimmel i conduttori Usa attaccano il presidente; Cancellato Jimmy Kimmel Disney si piega a Trump; Usa, sostenitori di Jimmy Kimmel si riuniscono davanti allo studio del conduttore tv a Hollywood.

