Usa società pubbliche relazioni SKDK interrompe contratto da $600mila con Israele Ceo Thornell | Stop a propaganda di Tel Aviv sui social su Gaza

La società di PR vicina ai Democratici chiude un contratto dal valore esorbitante col governo di Tel Aviv dopo le rivelazioni su un piano per spingere contenuti pro-Israele sui social La società di pubbliche relazioni e comunicazione americana SKDK ha interrotto un contratto da 600 mila dolla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, società pubbliche relazioni SKDK interrompe contratto da $600mila con Israele, Ceo Thornell: "Stop a propaganda di Tel Aviv sui social su Gaza"

