Usa | Ruotolo Pd ' Kirk non è simbolo libertà o diritti ma personaggio divisivo'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Diciamolo subito: condanniamo l'omicidio di Charlie Kirk. La violenza politica, in qualunque forma, non può mai essere giustificata né tollerata. Ma da qui a trasformare Kirk in un eroe civile ce ne passa. Kirk non è Martin Luther King, non è un simbolo di libertà o di diritti: era un personaggio della destra americana, divisivo e controverso, la cui vita non può essere strumentalmente riscritta dopo la sua morte". Lo afferma l'europarlamentare del Pd Sandro Ruotolo. "La destra italiana, invece, ha scelto di fare campagna su questa tragedia, alimentando propaganda e vittimismo, arrivando persino a dire che le opposizioni hanno giustificato l'omicidio.

