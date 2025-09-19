Usa inondazioni e frane di fango in California | le immagini della devastazione
Inondazioni e smottamenti di fango che trasportavano alberi e rocce hanno seppellito strade, danneggiato case e intrappolato persone nelle loro auto in diverse comunità del sud della California, hanno detto le autorità. Giovedì pomeriggio una grande frana di fango a Oak Glen ha provocato numerose chiusure stradali, auto intrappolate e linee elettriche abbattute. L’enorme colata di fango è scesa da una collina, investendo un quartiere e danneggiando le case. Le frane hanno colpito Forest Falls, Oak Glen e Potato Canyon nella contea di San Bernardino, ha dichiarato in una nota il distretto antincendio della contea, che ha esortato le persone di quelle comunità a rimanere fuori dall’area o a rifugiarsi in luoghi sicuri dopo che l’ondata di fango e detriti ha coperto le strade e ha compromesso le linee elettriche. 🔗 Leggi su Lapresse.it
