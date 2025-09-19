Usa inondazioni e frane di fango in California | le immagini della devastazione

Lapresse.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inondazioni e smottamenti di fango che trasportavano alberi e rocce hanno seppellito strade, danneggiato case e intrappolato persone nelle loro auto in diverse comunità del sud della California, hanno detto le autorità. Giovedì pomeriggio una grande frana di fango a Oak Glen ha provocato numerose chiusure stradali, auto intrappolate e linee elettriche abbattute. L’enorme colata di fango è scesa da una collina, investendo un quartiere e danneggiando le case. Le frane hanno colpito Forest Falls, Oak Glen e Potato Canyon nella contea di San Bernardino, ha dichiarato in una nota il distretto antincendio della contea, che ha esortato le persone di quelle comunità a rimanere fuori dall’area o a rifugiarsi in luoghi sicuri dopo che l’ondata di fango e detriti ha coperto le strade e ha compromesso le linee elettriche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa inondazioni e frane di fango in california le immagini della devastazione

© Lapresse.it - Usa, inondazioni e frane di fango in California: le immagini della devastazione

In questa notizia si parla di: inondazioni - frane

Rischio frane e inondazioni a Carini: al via quattro cantieri per i lavori di messa in sicurezza

Pakistan, inondazioni e frane nel nord: morti, feriti e dispersi

Inondazioni e frane in Thailandia, sei morti per la tempesta tropicale Wipha

Usa, inondazioni e frane di fango in California: le immagini della devastazione; Fiaip, Baccarini Serve un fondo Ue per la casa e incentivi a privati; India, valanga di fango spazza via un villaggio di montagna nell’Uttarakhand.

Usa, inondazioni e frane di fango in California: le immagini della devastazione - fango che trasportavano alberi e rocce hanno seppellito strade, danneggiato case e intrappolato persone nelle loro auto in diverse comunità del sud della California, hanno ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Fango e acqua sommergono le case nel video aereo dal New Jersey: il giorno dopo le inondazioni - Si vedono solo i tetti di una lunga distesa di abitazioni, letteralmente sommerse dall'acqua dopo le intense precipitazioni che hanno flagellato lo stato Reuters ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Inondazioni Frane Fango