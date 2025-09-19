Usa il rientro di Donald Trump e Melania dopo il viaggio nel Regno Unito

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump sono arrivati alla base di Andrews, vicino a Washington, dopo il viaggio nel Regno Unito per una visita di Stato, dove hanno incontrato la famiglia reale britannica a Windsor mercoledì e il primo ministro Keir Starmer a Chequers giovedì. Trump e Starmer hanno firmato quello che entrambe le parti hanno definito un accordo storico in ambito commerciale, con investimenti record in materia di scienza e tecnologia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, il rientro di Donald Trump e Melania dopo il viaggio nel Regno Unito

Trump lascia Windsor per andare ai Chequers ed elogia Carlo: 'E' un grande re'. Il presidente Usa ha salutato il sovrano ed è salito a bordo della 'Beast', stasera il rientro negli Stati Uniti

Il parroco di Nostra Signora di Bonaria era di rientro da Cala Sapone quando ha perso improvvisamente il controllo della sua auto che è volata fuori strada, giù da un dirupo per diverse decine di metri in località Canai

Trump, atterraggio d'emergenza per l'elicottero: il guasto idraulico e il trasferimento su un altro velivolo (prima di ripartire verso gli Usa). L'elicottero con a bordo il Presidente degli Stati Uniti e sua moglie Melania ha avuto «un problema idraulico» mentre volava

Perché i look di Melania Trump durante la visita di Stato sono una dichiarazione di stile e di intenti - Dal trench Burberry al tailleur in pelle Louis Vuitton ecco cosa ha indossato Melania Trump nel Regno Unito: ogni scelta portava con sé un messaggio