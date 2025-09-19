Usa Hollywood in protesta dopo la chiusura che piace a Trump del Jimmy Kimmel Live!
I fan di Jimmy Kimmel si sono riuniti davanti al suo studio a Hollywood. Cresce la polemica sul rischio censura, dopo che il suo talk show, il "Jimmy Kimmel Live!", uno dei più popolari negli Stati Uniti e trasmesso sulla Abc, è stato sospeso a tempo indeterminato dalla rete tv per una frase del conduttore sull'omicidio di Charlie Kirk. Una decisione che è arrivata dopo pressioni politiche e commerciali, ed è stata salutata con favore dal presidente Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Usa, stop a show di Kimmel. Trump: Antifa organizzazione terroristica; Hollywood contro ABC: il caso Kimmel infiamma il dibattito sulla libertà di parola; Cinema, dopo i dazi annunciati da Trump il fronte della protesta si sposta a Cannes.
