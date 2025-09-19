Usa gli esperti di Robert Kennedy modificano le raccomandazioni per il vaccino MPRV

Gli esperti di Robert Kennedy Jr votano per modificare le raccomandazioni sulla vaccinazione. Interrompendola per i bambini sotto i quattro anni per il vaccino combinato contro morbillo, parotite, rosolia e varicella (MPRV). Il nuovo Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione del Segretario alla Salute di Donald Trump si è riunito e, secondo il New York Times, tra le liti e il caos il voto è finito 8 a 3. Il vaccino protegge da morbillo, parotite, rosolia e varicella. La riunione. La riunione si è conclusa senza una votazione programmata sull’opportunità di vaccinare i neonati contro l’epatite B come attualmente avviene. 🔗 Leggi su Open.online