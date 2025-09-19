Usa gli esperti di Robert Kennedy modificano le raccomandazioni per il vaccino MPRV
Gli esperti di Robert Kennedy Jr votano per modificare le raccomandazioni sulla vaccinazione. Interrompendola per i bambini sotto i quattro anni per il vaccino combinato contro morbillo, parotite, rosolia e varicella (MPRV). Il nuovo Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione del Segretario alla Salute di Donald Trump si è riunito e, secondo il New York Times, tra le liti e il caos il voto è finito 8 a 3. Il vaccino protegge da morbillo, parotite, rosolia e varicella. La riunione. La riunione si è conclusa senza una votazione programmata sull’opportunità di vaccinare i neonati contro l’epatite B come attualmente avviene. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: esperti - robert
È morto Robert Redford: l'attore e regista aveva 89 anni. Israele ha iniziato nella notte l'attacco di terra con carri armati, elicotteri e droni a Gaza City, dove Hamas tiene ancora prigionieri gli ostaggi. Per l'edizione completa del Tg2 tradotto in #LIS e per tutte le - facebook.com Vai su Facebook
Usa, gli esperti di Robert Kennedy modificano le raccomandazioni per il vaccino MPRV; Usa, segretario alla Sanità licenzia comitato consultivo sui vaccini; Usa, Kennedy Jr. blocca i finanziamenti per i vaccini a mRna.
Robert Kennedy promette: “Scopriremo le cause dell’epidemia di autismo”/ Esperti dubbiosi: “Studio pilotato” - È stato presentato come la più importante novità in campo medico degli ultimi anni lo studio annunciato di Robert Kennedy Jr – attuale Segretario alla salute degli USA sotto l’amministrazione di ... ilsussidiario.net scrive
SANITÀ USA/ “Violazioni, conflitti di interesse, esperti venduti: perché Kennedy ha ragione su certi vaccini” - Il CDC, colluso con i finanziatori, non ha più alcuna credibilità Robert Kennedy Jr, ministro della Sanità USA, “con ... Lo riporta ilsussidiario.net