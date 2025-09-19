Usa esperto | Attacco libertà d' espressione contro Primo Emendamento

Roma, 19 set. (askanews) - La libertà d'espressione è sancita dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, eppure le recenti cancellazioni di programmi condotti dai comici americani come Stephen Colbert o Jimmy Kimmel - quest'ultimo per un commento sulla morte dell'attivista conservatore statunitense Charlie Kirk - sono state bollate dai critici come censura governativa. "Possiamo aspettarci che il Primo Emendamento venga criticato sempre di più man mano che andiamo avanti", ha dichiarato un esperto costituzionale ad AFPTV. "Questo è un attacco molto ampio al Primo Emendamento - ha denunciato l'esperto costituzionale di Washington, David Super - Negli anni '20, ci fu un attacco ai socialisti e ai comunisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

