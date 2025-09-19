Usa dopo Jimmy Kimmel anche lo show di Whoopi Goldberg rischia la sospensione

Donald Trump ha rilanciato la sua battaglia contro «i media ostili», annunciando al rientro da Londra: «Ho letto che le reti sono al 97 per cento contro di me. Penso che la loro licenza dovrebbe essere revocata», e ha spinto il presidente della Federal Communications Commission, Brendan Carr a concentrare l’attenzione su nuovi obiettivi. Dopo la sospensione di Jimmy Kimmel, rimosso per le sue frasi contro il mondo Maga, nel mirino di Carr è finita anche Whoopi Goldberg, storica conduttrice di The View. LEGGI ANCHE: Le censure di Trump e la democrazia americana col sorriso sempre più tirato Da Jon Stewart a Stephen Colbert, la solidarietà nei confronti di Kimmel. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, dopo Jimmy Kimmel anche lo show di Whoopi Goldberg rischia la sospensione

