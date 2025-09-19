Usa-Cina telefonata Trump-Xi | i due leader a confronto su TikTok

Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente Usa Donald Trump hanno avuto un colloquio telefonico. Lo riporta l’agenzia di stampa cinese Xinhua sul suo sito. Secondo un funzionario della Casa Bianca e l’agenzia cinese Xinhua, la telefonata fra i due è iniziata intorno alle 8 ora di Washington, le 14 in Italia. Al centro della telefonata il caso TikTok. La telefonata tra i due leader arriva per cercare di finalizzare un accordo che permetta alla popolare app social TikTok di continuare a operare negli Stati Uniti. Secondo alcuni analisti, il confronto potrebbe anche dare qualche indizio sulla possibilità che i due leader si incontrino di persona per discutere di un accordo finale che metta fine alla guerra commerciale e chiarire la direzione che potrebbero prendere le relazioni fra le due superpotenze. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa-Cina, telefonata Trump-Xi: i due leader a confronto su TikTok

In questa notizia si parla di: cina - telefonata

Cina-Stati Uniti, oggi la telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping: sul tavolo l'accordo per la vendita delle attività Usa di #TikTok e la possibile proroga della tregua sui dazi oltre il 10 novembre. Il servizio di @gualtiero_lugli - X Vai su X

Con il passaggio di TikTok in mani americane, le tensioni sembravano rientrate. Domani telefonata tra Donald Trump e il presidente cinese. Resta aperta la partita dei dazi. Vai su Facebook

Stop Usa a nuovi aiuti militari a Taiwan: telefonata Trump-Xi per accordo con la Cina; La partita Xi-Trump su TikTok e i dazi. E Taiwan? Non avrà le armi Usa; Rapporti USA-Cina, i media rivelano: alle 15 la telefonata tra Trump e Xi.

Usa-Cina, telefonata Trump-Xi: i due leader a confronto su TikTok - Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente Usa Donald Trump hanno avuto un colloquio telefonico. lapresse.it scrive

Stop Usa a nuovi aiuti militari a Taiwan: telefonata Trump-Xi per accordo con la Cina - Leggi su Sky TG24 l'articolo Stop Usa a nuovi aiuti militari a Taiwan: telefonata Trump- Da tg24.sky.it