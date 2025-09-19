Usa auto piomba su distributore | uomo salvo per un soffio

Negli Usa lo scorso 12 settembre alle 18.51, gli agenti di polizia sono stati chiamati sulla Highway 30 di Brady, in Nebraska, su segnalazione di un incidente: un’auto si è schiantata a tutta velocità contro un palo della luce finendo la sua corsa in un distributore di benzina, dove un uomo, che stava lavando il vetro di un’auto, si è salvato per miracolo. Il conducente dell’auto coinvolta è stato trasportato in ospedale con ferite lievi dai vigili del fuoco di Brady. Lo schianto è stato ripreso delle videocamere di sicurezza dell’impianto e il video è stato pubblicato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Lincoln. 🔗 Leggi su Lapresse.it

