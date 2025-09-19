Usa agevolmente lo smartphone i 100 anni di Sofia tra arte del ricamo e nuove tecnologie

Nata il 17 settembre 1925, ha attraversato un secolo di storia con spirito adattivo e una certa dimestichezza con le nuove tecnologie, tanto da usare lo smartphone con piene disinvoltura e abitudine. Oggi, Sofia Fantini è ufficialmente una nuova centenaria della città di Cesena.La giornata di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

