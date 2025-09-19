Urla e lacrime della bimba di 18 mesi nell’appartamento accanto | l’intervento della polizia e la scoperta sconvolgente

Lacrime incessanti e grida disperate provenienti dall’appartamento vicino hanno destato la preoccupazione dei residenti di Busto Arsizio, nel Varesotto. All’inizio qualcuno ha pensato si trattasse di semplici capricci infantili, ma col passare dei minuti la tensione è salita. I pianti si sono fatti più forti, le urla più insistenti, tanto da spingere i vicini a bussare con decisione. Nessuno ha risposto. In quel momento, l’ansia ha preso il sopravvento e la scelta è stata inevitabile: chiamare la polizia. Quando gli agenti sono arrivati in via Lamarmora, si sono trovati di fronte a una scena che ha lasciato il quartiere sconvolto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Urla e lacrime della bimba di 18 mesi nell’appartamento accanto: l’intervento della polizia e la scoperta sconvolgente

