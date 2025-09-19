Urbanistica indagini chiuse per l’imprenditore del palazzo The Nest Agli atti il suo contributo elettorale a Sala da 10mila euro Fu coinvolto anche nell’indagine di Genova su Toti

Diecimila euro. È il contributo (regolarmente dichiarato) versato a quattro giorni dalla chiusura della campagna elettorale per le amministrative di Milano del 2021 a favore di Beppe Sala, da Mirko Paletti, l’ultimo imprenditore immobiliare rimasto coinvolto nelle inchieste della Procura di Milano per abusi edilizi in uno delle decine di filoni dell’indagine sull’edilizia. Il 57enne Paletti, rappresentate legale della Fil Casa è stato infatti raggiunto ieri dall’avviso di conclusione indagini preliminari della pm Giancarla Serafini per la realizzazione del palazzoThe Nest ‘ (il Nido) di otto piani nel cortile di via Fontana 22, autorizzato con Scia come “ristrutturazione edilizia” di un’autorimessa demolita. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

