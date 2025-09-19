Urbanistica indagini chiuse per l’imprenditore del palazzo The Nest Agli atti il suo contributo elettorale a Sala da 10mila euro Fu coinvolto anche nell’indagine di Genova su Toti
Diecimila euro. È il contributo (regolarmente dichiarato) versato a quattro giorni dalla chiusura della campagna elettorale per le amministrative di Milano del 2021 a favore di Beppe Sala, da Mirko Paletti, l’ultimo imprenditore immobiliare rimasto coinvolto nelle inchieste della Procura di Milano per abusi edilizi in uno delle decine di filoni dell’indagine sull’edilizia. Il 57enne Paletti, rappresentate legale della Fil Casa è stato infatti raggiunto ieri dall’avviso di conclusione indagini preliminari della pm Giancarla Serafini per la realizzazione del palazzo ‘ The Nest ‘ (il Nido) di otto piani nel cortile di via Fontana 22, autorizzato con Scia come “ristrutturazione edilizia” di un’autorimessa demolita. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: urbanistica - indagini
Inchiesta urbanistica a Milano, per primi ci rimettono i giovani fuorisede: le indagini fanno saltare tre studentati
Inchiesta urbanistica Milano, Fedriga: "Sala? Non si usino indagini come clava politica"
Urbanistica a Milano, nuove ombre sul caso Cenisio: indagini su Scandurra, Catella e Tancredi
Frettoloso via libera della giunta (con le firme di due dirigenti nell’inchiesta sull’urbanistica) alla vendita dello stadio a Milan e Inter. Ora il passaggio in Consiglio comunale. Le squadre: «Protezione in caso di future indagini». di @ARoldering - X Vai su X
Riesame su urbanistica, nessuna prova del patto corruttivo. Le motivazioni dei giudici sulla revoca dell'arresto di Scandurra: 'Quadro indagini confuso. Da gip e pm argomentazioni svilenti'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
I pm di Milano chiudono un'altra inchiesta sull'urbanistica - Intervento autorizzato come semplice autorizzazione. Si legge su rainews.it
Urbanistica Milano, quattro indagini verso la chiusura e due nuovi progetti sotto inchiesta. Il pool si allarga - Sono quattro le indagini sulla gestione dell’urbanistica a Milano che la Procura si appresta a chiudere per la parte che riguarda le ipotesi, contestate a ... Scrive ilfattoquotidiano.it