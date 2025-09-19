Upamecano Inter Marotta già a lavoro per il colpo a zero | lo apprezzano tutti il piano

Upamecano Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Bayern Monaco nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. Negli ultimi anni, l’ Inter ha costruito parte del proprio successo sul mercato dei parametri zero. Da de Vrij a Mkhitaryan, passando per Thuram, i colpi a costo zero hanno rappresentato una strategia consolidata e vincente per la dirigenza nerazzurra, soprattutto in un’epoca in cui la sostenibilità economica è diventata centrale. Ed è per questo che, anche in vista del futuro, il club di Viale della Liberazione continua a guardare con grande attenzione le opportunità che il mercato degli svincolati può offrire. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter, occhi su Upamecano: il francese del Bayern potrebbe diventare l’obiettivo numero uno per la difesa

Inter, spunta la pista Upamecano: Solet non è la prima scelta

Inter, le piste per il difensore (con o senza Pavard): spuntano le idee Kim e Upamecano

Calciomercato Inter Marotta piazza il colpo clamoroso? Lo scenario | L’entourage ha già fatto sapere….

