Uomo muore dopo essere salito sulle montagne russe del nuovo parco divertimenti Epic Universe
Un uomo muore per le ferite da impatto dopo essere salito sulle montagne russe Stardust Racers del nuovo parco divertimenti Epic Universe in Florida, aperto a maggio. Joshua Stephany, il medico legale dell’area di Orlando, ha dichiarato ufficialmente, giovedì 18 settembre, che la morte dell’uomo è dovuta all’incidente. L’uomo, sulla trentina, è stato trovato privo di sensi dopo essere salito sulle montagne russe di Epic Universe mercoledì 17 settembre. È stato portato in ospedale, dove è stato dichiarato morto. Dennis Speigel, CEO e fondatore della società di consulenza International Theme Park Services, ha definito le conclusioni dell’autopsia “piuttosto scioccanti”, affermando che hanno sollevato più interrogativi di quanti ne abbiano risolti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
