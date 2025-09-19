Uomo muore dopo essere salito sulle montagne russe del nuovo parco divertimenti Epic Universe

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo muore per le ferite da impatto dopo essere salito sulle montagne russe Stardust Racers del nuovo parco divertimenti Epic Universe in Florida, aperto a maggio. Joshua Stephany, il medico legale dell’area di Orlando, ha dichiarato ufficialmente, giovedì 18 settembre, che la morte dell’uomo è dovuta all’incidente. L’uomo, sulla trentina, è stato trovato privo di sensi dopo essere salito sulle montagne russe di Epic Universe mercoledì 17 settembre. È stato portato in ospedale, dove è stato dichiarato morto. Dennis Speigel, CEO e fondatore della società di consulenza International Theme Park Services, ha definito le conclusioni dell’autopsia “piuttosto scioccanti”, affermando che hanno sollevato più interrogativi di quanti ne abbiano risolti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: uomo - muore

