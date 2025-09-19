Uomo fa irruzione sulla pista dell'aeroporto di Linate | bloccato dalla Polizia

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina un uomo ha fatto irruzione sulla pista dell'aeroporto di Linate, a Milano, ed è stato fermato dal personale di sorveglianza e preso in consegna dalla Polaria. L'uomo aveva documenti tunisini ma deve ancora essere riconosciuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

