Uomini e Donne Gianmarco Steri conferma la rottura con Cristina Ferrara? Il gesto dell’ex tronista

Anticipazionitv.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, nata negli studi di Uomini e Donne, sembra essere arrivata al capolinea. Nessun annuncio ufficiale, è vero, ma i segnali si moltiplicano. Tra questi, uno in particolare ha catturato l’attenzione dei fan più attenti: Gianmarco ha accantonato un oggetto legato a Cristina, alimentando le voci di una separazione definitiva. A lanciare l’indiscrezione è stata una segnalazione anonima arrivata a Deianira Marzano. Uomini e Donne gossip: il dettaglio del bracciale di Cristina Ferrara. Gianmarco Steri è stato avvistato senza il celebre braccialetto che lo legava a Cristina Ferrara, un accessorio che i due avevano mostrato con orgoglio dopo la scelta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

