Uomini e Donne Ernesto Russo vicino alla morte | le parole dell’ex cavaliere

Ernesto Russo, ex protagonista di Uomini e Donne, ha svelato di essere stato ad un passo dal perdere la vita. Dichiarazioni davvero toccanti dell’ex cavaliere del trono over in un’intervista concessa a Fanpage.it. Poi ha rivelato pubblicamente di aver rifiutato una proposta di partecipazione al Grande Fratello. Scopriamo cosa ha raccontato e cosa gli è successo negli ultimi mesi. News Uomini e Donne, Ernesto Russo: il malore improvviso e la diagnosi. “A marzo ho avuto un mancamento, un mio amico mi ha portato a fare una visita. Avevo la glicemia a 600, stavo per andare in coma. Stavo per m0rire”, ha dichiarato Ernesto Russo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ernesto Russo vicino alla morte: le parole dell’ex cavaliere

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

UCRAINA | Due donne e tre uomini sono morti in un attacco russo che ha colpito una zona residenziale della città di Kostiantynivka, nella regione orientale del Donetsk. #ANSA - X Vai su X

Il loro amore era cominciato nell'ultima stagione di Uomini e Donne ma secondo le indiscrezioni sarebbe già tutto finito Vai su Facebook

Uomini e Donne, Ernesto Russo: Sono stato amato e odiato perché sono imprevedibile; Uomini e donne, Ernesto Russo torna attivo dopo mesi di silenzio: la malattia e la proposta del Gf; Ernesto Russo dopo Uomini e Donne: Ho rifiutato il GF perché ho il diabete. A marzo ho rischiato di morire.

Uomini e Donne, Ernesto Russo choc: “A marzo ho rischiato di m0rire” - Proprio qualche giorno fa, abbiamo raccontato degli ultimi sviluppi dell'ex volto di Uomini e Donne, Ernesto Russo, spiegando i motivi ... Scrive isaechia.it

Ernesto Russo choc: “Ho rischiato la vita, a marzo stavo per morire” - Tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne che hanno lasciato il segno nel cuore del pubblico c’è senza dubbio Ernesto Russo. Riporta quilink.it