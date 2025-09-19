Uomini armati rubano il cibo per i bambini La denuncia dell' Unicef

“Individui armati si sono avvicinati a quattro camion fuori dal nostro complesso a Gaza City, che si stavano preparando a trasportare cibo terapeutico pronto all'uso (RUTF), di cui c'è disperatamente bisogno per i bambini malnutriti che soffrono la carestia”. Lo denuncia L'Unicef, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, con un comunicato stampa diramato nella tarda mattinata di venerdì 19 settembre. Il furto delle forniture salvavita Nella nota si fa riferimento a un “gruppo di individui armati” che hanno tenuto in ostaggio gli autisti di quattro mezzi, minacciandoli con le armi, salvo poi trafugare il carico di cibo terapeutico e darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Uomini armati rubano il cibo per i bambini". La denuncia dell'Unicef

