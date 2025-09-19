Uno yankee a Windsor Trump accolto come un re Ma è stallo con Starmer
Londra, 19 settembre 2025 – L’ultima visita di Stato di Donald Trump nel Regno Unito, nel 2019, costò ai contribuenti britannici poco meno di 6 milioni di euro. Sebbene la sua permanenza questa volta sia stata più breve e lontana dagli occhi del pubblico – con un conseguente risparmio sui costi per la sicurezza – lo sfarzo dell’accoglienza suggerisce una spesa simile, se non superiore. Buckingham Palace, che considera inelegante ogni discussione sui costi dell’ospitalità, ha tuttavia svelato alcuni dettagli che rivelano l’impressionante livello di cura e preparazione dietro il banchetto di Stato al Castello di Windsor. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: yankee - windsor
Woodrow Wilson visitò il castello di Windsor già nel 1919, primo di una lunga serie che arriva fino a Biden. Anche la scelta di chi gli scrive i discorsi è rivelatrice. - X Vai su X
Complimenti, sguardi complici e sorrisi: cosa è successo alla cena di Stato a Windsor - facebook.com Vai su Facebook
Uno yankee a Windsor, Trump accolto come un re. Ma è stallo con Starmer; Come lui nessuno mai: Trump incoronato re da Londra. Ma non dai londinesi; Dopo #Macron che offre la bomba atomica all'#Ue, ecco l'europarlamentare francese #Glucksmann che vuole indietro la Statua della Libertà: il simbolo del declino. L'editoriale di #MarioSechi | .it.
Uno yankee a Windsor, Trump accolto come un re. Ma è stallo con Starmer - Poi incontra il leader britannico, che non riesce a convincerlo né su Mosca né su Gaza ... Secondo msn.com
Trump a Windsor accolto come un re. Ecco chi c’era al banchetto - Il sovrano britannico ha elogiato gli sforzi per la pace del presidente Usa in un momento in cui «la tirannia minaccia nuo ... Si legge su lasicilia.it