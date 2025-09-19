Londra, 19 settembre 2025 – L’ultima visita di Stato di Donald Trump nel Regno Unito, nel 2019, costò ai contribuenti britannici poco meno di 6 milioni di euro. Sebbene la sua permanenza questa volta sia stata più breve e lontana dagli occhi del pubblico – con un conseguente risparmio sui costi per la sicurezza – lo sfarzo dell’accoglienza suggerisce una spesa simile, se non superiore. Buckingham Palace, che considera inelegante ogni discussione sui costi dell’ospitalità, ha tuttavia svelato alcuni dettagli che rivelano l’impressionante livello di cura e preparazione dietro il banchetto di Stato al Castello di Windsor. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Uno yankee a Windsor, Trump accolto come un re. Ma è stallo con Starmer