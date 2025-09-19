Roma, 19 sett. (askanews) - Mentre l'assalto di Israele a Gaza City prosegue, il prossimo lunedì sarà una tappa cruciale per le speranze dei palestinesi e per il disperato cammino della pace in Medio oriente. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si apre a New York, ottantesima edizione, col titolo "Meglio insieme: 80 anni e oltre per la pace, lo sviluppo e i diritti umani". Sul tavolo anche la Dichiarazione di New York, votata la settimana scorsa con 142 voti a favore, 10 contrari e 12 astensioni. E' il testo proposto da Francia e Arabia Saudita che invoca fra l'altro la "fine della guerra a Gaza" e una "soluzione giusta, pacifica e duratura del conflitto israelo-palestinese, basata su una reale attuazione della soluzione dei due Stati". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uno Stato di Palestina: da lunedì all'Onu l'offensiva diplomatica