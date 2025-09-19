Università di Parma arriva Herbert Huppert tra i maggiori geofisici del mondo

Parmatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Parma ospita a partire dal 24 settembre una serie di seminari tenuti da Herbert Huppert, uno dei più grandi studiosi di geofisica del mondo. Professore emerito dell’Università di Cambridge, Herbert Huppert verrà come Visiting Professor al Dipartimento di Ingegneria e Architettura. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universit - parma

Parma, arriva un nuovo attaccante: chi è Frigan e come gioca - Come riportato da diverse fonti, è in chiusura l’operazione che porterà in Emilia Matija Frigan. Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Parma Arriva Herbert