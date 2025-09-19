Università degli Studi di Salerno adesione allo sciopero del 22 settembre 2025 da parte dei docenti Unisa in solidarietà con la Palestina

Comunicato stampa. Il genocidio a Gaza è davanti gli occhi di tutti noi. Il 16 settembre lo ha riconosciuto anche una commissione delle Nazioni Unite. Noi docenti delle università italiane, leggendo quanto accadeva a Gaza, lo abbiamo denunciato già a novembre 2023 in una lettera pubblica inviata al Ministero firmata da circa 5 mila colleghe e colleghi. Purtroppo, il coro internazionale al quale abbiamo preso parte non è servito né, tanto meno, è riuscito finora a smuovere i governi a prendere posizioni concrete di condanna di Israele: fino ad oggi nessuna sanzione è stata diretta nei riguardi di questo Stato, del suo esercito e del suo Governo, come richiesto dal diritto umanitario internazionale, che impone a tutti – governi inclusi – il dovere di usare ogni ragionevole mezzo per prevenire il genocidio. 🔗 Leggi su Zon.it

