Unioni civiliok a assegno mantenimento

Servizitelevideo.rai.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18.45 La Cassazione apre all'assegno di divorzio anche per le unioni civili. Lo stabilisce una sentenza della prima sezione civile che,prendendo in esame il caso dello scioglimento di una unione tra due donne,stabilisce,in sintesi,che si applicano gli stessi principi delle coppie legate da vincolo matrimoniale. Nell'unione civile,come nel matrimonio l'assegno divorzile può riconoscersi ove,previo accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e perequativo-compensativa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: unioni - civiliok

unioni civiliok assegno mantenimentoUnioni Civili, Cassazione apre all'assegno di mantenimento - Lo stabilisce una sentenza della prima sezione civile che, prendendo in esame il caso dello scioglimento di una unione tra due ... Si legge su ansa.it

unioni civiliok assegno mantenimentoAssegno di mantenimento anche nelle unioni civili: arriva la sentenza della Cassazione - Una decisione storica della Cassazione equipara l'assegno di mantenimento nelle unioni civili a quello previsto per il divorzio, riconoscendo diritti ... Secondo alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Unioni Civiliok Assegno Mantenimento