Unioni civiliok a assegno mantenimento
18.45 La Cassazione apre all'assegno di divorzio anche per le unioni civili. Lo stabilisce una sentenza della prima sezione civile che,prendendo in esame il caso dello scioglimento di una unione tra due donne,stabilisce,in sintesi,che si applicano gli stessi principi delle coppie legate da vincolo matrimoniale. Nell'unione civile,come nel matrimonio l'assegno divorzile può riconoscersi ove,previo accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e perequativo-compensativa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
