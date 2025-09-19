Unioni civili la Cassazione apre all' assegno di mantenimento | la sentenza sullo scioglimento di un' unione tra due donne

Feedpress.me | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione apre all’assegno di divorzio anche per le unioni civili. Lo stabilisce una sentenza della prima sezione civile che, prendendo in esame il caso dello scioglimento di una unione tra due donne, stabilisce, in sintesi, che si applicano gli stessi principi delle coppie legate dal vincolo del matrimonio. «Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

unioni civili la cassazione apre all assegno di mantenimento la sentenza sullo scioglimento di un unione tra due donne

© Feedpress.me - Unioni civili, la Cassazione apre all'assegno di mantenimento: la sentenza sullo scioglimento di un'unione tra due donne

In questa notizia si parla di: unioni - civili

Matrimoni e unioni civili a Fiumicino, più spazi per dire sì

Renzi elenca i suoi “successi”: unioni civili, bonus 18enni, jobs act, fatturazione elettronica

Cascina, avviso per cercare strutture per ospitare matrimoni e unioni civili

Unioni Civili, la Cassazione apre all'assegno di mantenimento; Unioni civili: la Cassazione apre all'assegno di divorzio; La Cassazione apre all’assegno di mantenimento anche nelle unioni civili: ecco cosa cambia.

unioni civili cassazione apreUnioni Civili, Cassazione apre all'assegno di mantenimento - Lo stabilisce una sentenza della prima sezione civile che, prendendo in esame il caso dello scioglimento ... Secondo tuttosport.com

unioni civili cassazione apreUnioni civili, la Cassazione apre all’assegno di mantenimento - Lo stabilisce una sentenza della prima sezione civile che, prendendo in esame il caso dello scioglimento di una unione tra ... Segnala livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Unioni Civili Cassazione Apre