Unioni civili la Cassazione apre all' assegno di mantenimento | la sentenza sullo scioglimento di un' unione tra due donne
La Cassazione apre all’assegno di divorzio anche per le unioni civili. Lo stabilisce una sentenza della prima sezione civile che, prendendo in esame il caso dello scioglimento di una unione tra due donne, stabilisce, in sintesi, che si applicano gli stessi principi delle coppie legate dal vincolo del matrimonio. «Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: unioni - civili
Matrimoni e unioni civili a Fiumicino, più spazi per dire sì
Renzi elenca i suoi “successi”: unioni civili, bonus 18enni, jobs act, fatturazione elettronica
Cascina, avviso per cercare strutture per ospitare matrimoni e unioni civili
==Unioni civili: la Cassazione apre all'assegno di divorzio https://agi.it/cronaca/news/2025-09-19/unioni-civili-cassazione-apre-assegno-di-divorzio-33231400/… - X Vai su X
Una svolta storica arriva dalla Cassazione: con l’ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025 è stato riconosciuto l’assegno di mantenimento anche dopo lo scioglimento delle unioni civili. Una decisione che segna un passo decisivo verso l’equiparazione dei di Vai su Facebook
Unioni Civili, la Cassazione apre all'assegno di mantenimento; Unioni civili: la Cassazione apre all'assegno di divorzio; La Cassazione apre all’assegno di mantenimento anche nelle unioni civili: ecco cosa cambia.
Unioni Civili, Cassazione apre all'assegno di mantenimento - Lo stabilisce una sentenza della prima sezione civile che, prendendo in esame il caso dello scioglimento ... Secondo tuttosport.com
Unioni civili, la Cassazione apre all’assegno di mantenimento - Lo stabilisce una sentenza della prima sezione civile che, prendendo in esame il caso dello scioglimento di una unione tra ... Segnala livesicilia.it