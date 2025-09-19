AGI - L 'assegno di divorzio può essere riconosciuto anche dopo lo scioglimento di un'unione civile: in tal caso, si applicano, infatti, gli stessi principi previsti per le coppie che, invece, sono state unite in matrimonio. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione, con un'ordinanza depositata negli scorsi giorni, affrontando il caso di due donne, dopo la fine del loro rapporto. "Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa", è il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Unioni civili: la Cassazione apre all'assegno di divorzio