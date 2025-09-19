Unioni civili Cassazione apre ad assegno di mantenimento in caso di divorzio
La Cassazione apre all'assegno di mantenimento nel caso di divorzio in un'unione civile "Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa", stabilisce la prima sezione civile della Cassazione, con.
