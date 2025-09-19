Unificare gli assessorati alla sanità e al sociale sotto un’unica delega, realizzare una mappatura dell’offerta dei servizi sulla Salute Mentale nei singoli territori, istituire tavoli per rendete realtà gli obblighi previsti dalla Legge 68 sugli inserimenti lavorativi, l’istituzione di voucher sportivi. Queste sono solo alcune delle proposte che la Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa rivolge ai candidati e alle candidate alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Partendo dalla necessità di unificare gli assessorati alla sanità e al sociale per "garantire l’integrazione di queste politiche", la Rete propone una serie di azioni che puntano alla creazione di politiche inclusive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Unificate gli assessorati alla sanità e al sociale in una sola delega"