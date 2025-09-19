Unifi | aperto il bando per i fuori sede Petrucci | Un gesto concreto per garantire pari opportunità
Firenze, 19 settembre 2025 – Un aiuto per i fuori sede. L’università di Firenze ha aperto il bando che consente a questi studenti di ottenere un contributo per le spese di affitto sostenute nel 2025. Finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, il sostegno è pensato per alleggerire il peso dei costi abitativi di coloro che frequentano l’ateneo, lontani dalla propria città di residenza. Il contributo è riservato agli iscritti nell’anno accademico 2024-2025 a corsi di laurea triennale o magistrale, purché non oltre il primo anno fuori corso. Gli studenti devono essere in regola con le tasse e non aver ripetuto più volte il primo anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
