Unieuro si presenta Tommaso Pinza | Voglio crescere e Forlì è il posto giusto

A 24 ore dall'inizio della stagione 2025-2026, la Pallacanestro 2.015 Forlì ha presentato alla stampa Tommaso Pinza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

A2 - Pallacanestro Forlì presenta Tommaso Pinza "Orgoglioso di giocare nella mia città" - Si è tenuta presso la sede del partner biancorosso Synergie la presentazione ufficiale alla stampa del giovane Tommaso Pinza. Lo riporta pianetabasket.com

Tommaso Pinza nel roster di Forlì. Fiducia nel play dopo le giovanili - Tommaso Pinza, terzogenito di Riccardo, uno dei soci della Fondazione proprietaria della Pallacanestro 2. Da ilrestodelcarlino.it