Unica | per famiglie e personale scolastico notifiche e pagamenti sull’app IO

All’interno della piattaforma Unica, l’ambiente digitale creato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per offrire strumenti e risorse utili a studenti e famiglie, è presente uno spazio dedicato all’app IO. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: unica - famiglie

Vivi un Halloween da favola… in camper! Un’esperienza unica pensata per le famiglie: dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 in Piemonte (provincia di Biella), Dolciviaggi ti invita a un weekend tra natura, giochi, dolcetti… e magia! Cosa ti aspetta: ? Kit H - facebook.com Vai su Facebook

Piattaforma Unica: come si accede, con quali credenziali; Intelligenza Artificiale a Scuola: Il Decreto 166 Porta l’Innovazione sulla Piattaforma UNICA; L’Intelligenza Artificiale entra nella piattaforma UNICA, nuovi servizi per scuole, studenti e famiglie – DECRETO.

Piattaforma Unica: come si accede, con quali credenziali - Unica è la piattaforma sviluppata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’obiettivo di raccogliere, in un solo ambiente digitale ... Da orizzontescuola.it

Unica, piattaforma per studenti e famiglie: cos’è?/ Come funziona: semplifica e ottimizza i servizi offerti - Si tratta di un'area online con tre diversi gradi di accesso che mette a disposizioni di studenti e famiglie una serie di servizi di qualità Da domani ... Lo riporta ilsussidiario.net