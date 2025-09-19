Ungheria Orban designerà Antifa gruppo terroristico | Ilaria Salis fra loro

L’Ungheria di Viktor Orban segue a ruota la decisione di Donald Trump: Antifa, movimento di estrema sinistra, verrà designato come organizzazione terroristica. “A seguito della decisione del presidente Usa Donald Trump, l’Ungheria designerà ufficialmente ‘Antifa’ come organizzazione terroristica”. Lo ha annunciato su X il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, riferendo che il primo ministro ha affermato che “Antifa è un’organizzazione terroristica!”. “Orban ha dichiarato che agenti Antifa” – ha proseguito Kovacs taggando l’eurodeputata Ilaria Salis – “sono venuti in Ungheria, hanno attaccato persone pacifiche per strada e poi sono diventati eurodeputati e ora danno lezioni all’Ungheria da Bruxelles”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

