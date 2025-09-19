Ungheria dopo Trump anche Orban bolla ufficialmente il gruppo Antifa come terrorista | Tra loro anche eurodeputata Ilaria Salis - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier, populista di destra e alleato storico di Donald Trump, aveva già anticipato la sua posizione durante un’intervista alla radio di Stato ungherese, dove aveva commentato positivamente la mossa del presidente americano: “Antifa è davvero un’organizzazione terroristica” L’Ungheria seg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ungheria dopo trump anche orban bolla ufficialmente il gruppo antifa come terrorista tra loro anche eurodeputata ilaria salis video

© Ilgiornaleditalia.it - Ungheria, dopo Trump anche Orban bolla ufficialmente il gruppo Antifa come terrorista: “Tra loro anche eurodeputata Ilaria Salis” - VIDEO

In questa notizia si parla di: ungheria - dopo

LIVE Superbike, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: si riparte dopo la bandiera rossa!

F1, GP Ungheria 2025. Piastri – Norris, che vinca il migliore! Il duello iridato riparte dopo un round favorevole all’australiano

GP Ungheria, Leclerc dopo la pole clamorosa può vincere? Le quote

L’Ungheria di Orbán contro la guerra dei dazi; Orbán: Europa sarà messa da parte con i colloqui tra Trump e Putin; Ungheria e Stati Uniti: quale riavvicinamento nel Trump 2.0?.

Ungheria, Orban sulla scia di Trump: Antifa organizzazione terroristica. E attacca anche Ilaria Salis - (askanews) – Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha annunciato oggi che avvierà il processo per classificare il movimento di estrema sinistra Antifa in Ungheria come organizzazione ... Segnala askanews.it

ungheria dopo trump orbanOrban, designeremo Antifa come organizzazione terroristica - L'Ungheria intende designare il gruppo di sinistra Antifa come organizzazione terroristica, replicando quanto annunciato dal presidente Usa Donald Trump nei giorni scorsi. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ungheria Dopo Trump Orban