Un’estate tutto sommato sicura E questo grazie ai rinforzi

Un'estate tutto sommato "tranquilla" con, certamente, episodi di violenza, come l'accoltellamento del giovane ravennate che hanno destato scalpore, ma tutto sommato in linea con le precedenti dal punto di vista dei reati. Ma sulla quale ha vegliato un numero di forze dell'Ordine superiore a quella degli scorsi anni grazie ai rinforzi inviati. I dati sull'attività svolta dalle forze dell'Ordine tra il 15 giugno e il 15 settembre sono stati illustrati ieri in Prefettura. In totale sono state controllate 55.435 persone di cui 1.736 denunciate e 238 arrestate; sono state ritirate 535 patenti, segnalati 145 assuntori di sostanze stupefacenti (nel contesto di sequestri di droghe per circa 26 kg), sequestrate 41 armi e 5 cittadini stranieri sono stati accompagnati alla frontiera.

