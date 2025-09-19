Under 20 e donne | la stagione del rilancio Ferrari e Marangon emergenti dei canestri

L’estate sta finendo, cantavano i Righeira. E un anno se ne va, aggiungevano. Di fatto, invece, almeno per quello che riguarda il mondo dello sport, un anno – nel senso di stagione – è alle porte. Alle spalle abbiamo un’estate speciale nella quale si sono accumulate emozioni e delusioni. Per fortuna sono state più le emozioni, piacevoli, di quelle che sono state le delusioni. La delusione più grande, inutile girarci attorno, l’eliminazione dell’Italia dall’Europeo. Un ottavo di finale da dimenticare, contro la Slovenia del fenomeno Doncic. Così, quel ko doloroso – e per certi versi duro da mandare giù – ha fatto passare in secondo piano le piacevoli sorprese che possono rappresentare il futuro della nostra pallacanestro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Under 20 e donne: la stagione del rilancio. Ferrari e Marangon, emergenti dei canestri

Under 20 e donne: la stagione del rilancio. Ferrari e Marangon, emergenti dei canestri; Nazionale Under 20 femminile, fra ritorni e prime volte, il focus sulle Azzurre di Matosinhos; La Nazionale Under 19 Femminile si prepara a iniziare una nuova e intrigante stagione: da quale gruppo ripartirà Nicola Matteucci?.

