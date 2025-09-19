Una vita spezzata un percorso di crescita interrotto Il dolore per la tragica morte a Napoli della studentessa Erasmus

di Claudio Quintano * Con profonda tristezza ho appreso la notizia della tragica scomparsa di Saray Arias Fernandez, studentessa spagnola di soli 20 anni in Erasmus incoming presso il mio Ateneo, l’Università Parthenope, venuta a mancare a causa di un incidente stradale. La perdita di una vita giovane, piena di sogni e di progetti per il futuro, rappresenta un dolore incolmabile che ci tocca profondamente. Il programma Erasmus plus rappresenta un percorso di formazione e di crescita internazionale, uno strumento di arricchimento, dialogo e fratellanza tra popoli e culture, utile anche a creare legami di amicizia, in totale contrapposizione rispetto a quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

