Una terribile malattia ha stroncato la vita della dottoressa Celeste Lombardo mamma di una bimba piccola Lutto per le comunità di Priverno e Latina

Un dolore profondo ha colpito la comunità di Priverno per la prematura scomparsa della dottoressa Celeste Lombardo, odontoiatra di soli 38 anni, venuta a mancare il 18 settembre presso il Campus Bio-Medico di Trigoria. Celeste lascia un vuoto incolmabile non solo nei suoi cari, ma anche in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla. Amata moglie e madre, lascia una bambina piccola, oltre al marito, ai genitori, alla sorella e a tanti amici che oggi ne piangono la perdita. L'ultimo saluto. La camera ardente sarà allestita presso il Campus Bio-Medico nella giornata di venerdì 19 settembre, dalle 11:00 alle 15:00.

