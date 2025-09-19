Una stella sulla Walk of Fame per Chris Wallace | io con Jimmy Kimmel
Los Angeles, 19 set. (askanews) - Il celebre giornalista statunitense Chris Wallace - fresco di una Stella sulla Walk of Fame - e la star tv Jay Leno, intervenuto alla cerimonia assieme ad Arnold Schwarzenegger, hanno espresso solidarietà al conduttore Jimmy Kimmel, il cui programma sulla Abc è stato sospeso per le critiche ricevute dopo i commenti sulla morte dell'attivista conservatore Charlie Kirk. "Benvenuti a Hollywood, signore e signori. Grazie. Ancora una volta, la libertà d'espressione regna sovrana qui in città", ha detto Leno. "Spero che la gente ricordi che il nostro compito non è schierarci, non è scendere in campo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
