Una splendida gita in Abruzzo per l’associazione culturale ' Il chiassino'
La partenza ha visto la partecipazione di membri provenienti da diverse città, tra cui Grosseto e Cecina, con ritrovo a Castelnuovo prima di dirigersi verso le splendide località abruzzesi. L’entusiasmo è stato alto sin dall’inizio e la gita ha riscosso un’ampia partecipazione, regalando momenti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: splendida - gita
"Grazie di cuore per la splendida gita al mare di Savona! È stata una giornata piena di sole, risate e bei momenti che porterò con me. Il mare, la compagnia e l’energia del luogo hanno reso tutto speciale." Vai su Facebook