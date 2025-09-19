Una sinergia vincente ChiantiBanca a fianco del Pistoia Basket 2000 | Per la nostra comunità

ChiantiBanca e Pistoia Basket 2000 ancora insieme. Un legame, quello tra l’istituto pistoiese e la società biancorossa, che si può tranquillamente definire storico. ChiantiBanca è sempre stata al fianco del Pistoia Basket anche quando le vicende sportive e societarie hanno attraversato acque tempestose. "È una collaborazione sia a livello di sponsorizzazione che di clientela– afferma il direttore generale di ChiantiBanca, Maurizio Farnesi –. L’incontro prima dell’inizio del campionato è diventato ormai una tradizione ed è sempre stato positivo. La città ha ritrovato l’amore per questa società, sento la fiducia intorno al Pistoia Basket e questo è molto importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

