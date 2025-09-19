Una settimana per il cuore visite e screening cardiologici gratuiti fino al 3 ottobre

(Adnkronos) – Oltre 300 visite e screening cardiologici gratuiti in occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra lunedì 29 settembre. Anche quest'anno il Gruppo San Donato, in collaborazione con Gsd Foundation Ets, dedica una settimana alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle patologie cardiovascolari. Tra i principali motivi di decesso a livello globale, le malattie

