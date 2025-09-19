Una scuola per pochi | il Consiglio di Stato smonta le linee guida di Valditara

Dopo le contestazioni sollevate nei mesi scorsi da sindacati, associazioni di genitori, studenti e docenti, anche il Consiglio di Stato ha rilevato gravi criticità nelle nuove linee guida per infanzia, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Una scuola per pochi: il Consiglio di Stato smonta le linee guida di Valditara

In questa notizia si parla di: scuola - pochi

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2025, pochi giorni alla chiusura: ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Pizzo (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 22 luglio alle 16:00

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2025, pochi giorni alla chiusura: ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Pizzo (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 22 luglio alle 16:00

“Pochi e ben pagati” nella PA: Cassese rilancia efficienza, meno burocrazia e più AI, ma scuola e sanità chiedono personalizzazione, non tagli lineari

Tra pochi giorni si torna tra i banchi di scuola. Le settimane che precedono l'inizio della scuola sono una vera e propria corsa all'acquisto di zaini, astucci, colori, quaderni ecc. ? Ma vi sono alcune famiglie che fanno fatica a far fronte alla spesa del mate - facebook.com Vai su Facebook

Sapevi che già dopo pochi mesi di scuola primaria, le bambine iniziano a dubitare delle proprie capacità in ambito #STEM? Ne parliamo con Ilaria Cecchini co-founder #WomenAtBusiness #DonneSTEM - X Vai su X

Nuove Indicazioni Nazionali, il Consiglio di Stato sospende il parere; Scuola, Consiglio Stato sospende parere su nuovi programmi. Il Mim precisa: nessuna bocciatura; Anche il Consiglio di Stato boccia le Indicazioni nazionali per il curricolo 2025. Sospeso il parere sul regolamento.

Indicazioni nazionali, Cisl Scuola: il Consiglio di Stato conferma tutti i nostri dubbi. Bisogna riaprire il confronto - Le osservazioni con le quali il Consiglio di Stato motiva il rinvio al Ministero del testo delle Nuove Indicazioni Nazionali, con la richiesta di una diversa riformulazione, non sono poche, né di poco ... Segnala tecnicadellascuola.it

Scuola, indicazioni nazionali: lo stop del Consiglio di Stato. Il ministero di Valditara: non è una bocciatura - Sospeso il parere consultivo: testo ambizioso ma generico, non spiega perché le indicazioni attuali non sono più adeguate. Segnala msn.com