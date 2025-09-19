Lo sport abbatte le barriere, molto più dei luoghi comuni, delle frasi ad effetto e delle dichiarazioni di intenti. Lo sport è una risorsa inestimabile, che costa niente e vale tanto, perché cambia la vita, anche di chi si sente con le spalle al muro. Dieci anni fa a Cesena è nato il progetto del Sitting Volley, una realtà cresciuta in seno al Volley Club e pensata per rivolgersi a donne e uomini alle prese con disabilità fisiche che ovviamente non per questo devono rinunciare ad assaporare il bello della vita. Il bello della vita è quello che comincia con un sorriso e culmina con la gioia di far parte di un gruppo che si allena, gioca, vince o perde, condividendo tutto, comprese le emozioni e l’adrenalina che cambiano il modo di pensare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una schiacciata oltre le barriere. Tutti i successi del Sitting Volley