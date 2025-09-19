Una schiacciata oltre le barriere Tutti i successi del Sitting Volley
Lo sport abbatte le barriere, molto più dei luoghi comuni, delle frasi ad effetto e delle dichiarazioni di intenti. Lo sport è una risorsa inestimabile, che costa niente e vale tanto, perché cambia la vita, anche di chi si sente con le spalle al muro. Dieci anni fa a Cesena è nato il progetto del Sitting Volley, una realtà cresciuta in seno al Volley Club e pensata per rivolgersi a donne e uomini alle prese con disabilità fisiche che ovviamente non per questo devono rinunciare ad assaporare il bello della vita. Il bello della vita è quello che comincia con un sorriso e culmina con la gioia di far parte di un gruppo che si allena, gioca, vince o perde, condividendo tutto, comprese le emozioni e l’adrenalina che cambiano il modo di pensare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: schiacciata - oltre
?In occasione dello "SBARACCO " di domenica 14 settembre ? oltre al nostro banco pizza, pizze tonde e fritti troverete due offerte 1 offerta : 1 PIZZA TONDA (a scelta tra Margherita,Napoli,capricciosa,boscaiola,patate, crostino ) + 1 SUPPLÌ AL RAGÙ - facebook.com Vai su Facebook
Una schiacciata oltre le barriere. Tutti i successi del Sitting Volley; Meteo a Milano fra temporale, grandine e allerta arancione: morta una donna schiacciata da un albero.