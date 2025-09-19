Una rondine non fa primavera due fanno notizia | il Tg5 batte nuovamente il Tg1 nell’edizione delle 20

Una rondine non fa primavera, due fanno certamente notizia. Il Tg5 batte nuovamente il Tg1 nella fascia più importante, l’edizione serale delle 20. Il notiziario diretto da Clemente J. Mimun, in onda dalle 20.02 alle 20.36, giovedì 18 settembre ha ottenuto 3.890.000 telespettatori con il 22,33% di share, lo spazio informativo diretto da Gianmarco Chiocci, in onda dalle 19.56 alle 20.33, ha conquistato 3.686.000 spettatori con il 21,55%. “Grazie ai nostri telespettatori che ci continuano a premiare con la loro fiducia. Cercheremo di fare di più e meglio”, esulta Mimun su X festeggiando la leadership, solitamente ad appannaggio della prima rete del servizio pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una rondine non fa primavera, due fanno notizia: il Tg5 batte nuovamente il Tg1 nell’edizione delle 20

