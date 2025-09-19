Una ragazza fa carambola con la propria auto un' altra da in escandescenze e un giovane minaccia il suicidio

Anconatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 settembre il personale in servizio della Croce gialla di Ancona è stato impegnato in due distinti interventi.Il primo in via Torresi dove una ragazza di 20 anni ha perso il controllo dell'auto ed è finita contro altri due veicoli parcheggiati, per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ragazza - carambola

Carambola in A4, una ragazza ferita e traffico in tilt: coda di 4 chilometri

Carambola tra un camion e due auto: ragazza estratta dalle lamiere

Una ragazza fa carambola con la propria auto, un'altra da in escandescenze e un giovane minaccia il suicidio; Carambola tra auto, 18enne in rianimazione; Carambola in A1, ferita una 18enne di Formigine.

Cerca Video su questo argomento: Ragazza Fa Carambola Propria