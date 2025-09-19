Una ragazza fa carambola con la propria auto un' altra da in escandescenze e un giovane minaccia il suicidio

ANCONA – Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 settembre il personale in servizio della Croce gialla di Ancona è stato impegnato in due distinti interventi.Il primo in via Torresi dove una ragazza di 20 anni ha perso il controllo dell'auto ed è finita contro altri due veicoli parcheggiati, per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it