"Mio padre faticava a parlare della guerra e degli orrori che ha visto e subito durante l’internamento. L’8 settembre, davanti alla minaccia dei mitra spianati dei nazisti, decise di restare fedele all’Italia. Diede prova di grande coraggio e ne sono orgoglioso". Massimo Salvadori non nasconde la commozione nel ricordare il padre in vista del viaggio che compirà domani a Padova, verso il Tempio nazionale dell’internato ignoto, per una cerimonia in occasione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale. Gastone Salvadori era infatti uno dei tanti IMI, gli “Internati militari italiani“ che furono fatti prigionieri dai nazisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una pietra per ricordare Salvadori: "Pagò cara la sua prova di coraggio"