Una photo opportunity con il presidente Usa la First Lady Melania il primo ministro britannico Keir Starmer e la moglie Victoria
R oma, 18 set. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascia Chequers, la residenza di campagna del primo ministro britannico Keir Starmer, al termine della sua visita di Stato nel Regno Unito. Poco prima una photo opportunity con il presidente Usa, la First Lady Melania, il primo ministro britannico Keir Starmer e la moglie Victoria. Leggi anche › Capelli castani dorati: Kate e Melania Trump regine della tinta autunnale nei giardini di Windsor iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo L’ultimo saluto Trump-Starmer (con le First Ladies) prima di partire iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: photo - opportunity
askanews. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascia Chequers, la residenza di campagna del primo ministro britannico Keir Starmer, al termine della sua visita di Stato nel Regno Unito. Poco prima una photo opportunity con il presidente Usa, la First Vai su Facebook
L'ultimo saluto Trump-Starmer (con le First Ladies) prima di partire; Meloni-Trump: viaggio della speranza o semplice “photo opportunity”? L’Italia cerca certezze ...; America first | Meloni prende i complimenti di Trump, ma non ottiene niente di niente.